Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 10:15

Antalya’da asayiş uygulaması

Antalya genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 171 kişi yakalandı.

Antalya’da asayiş uygulaması

21 Temmuz 2018 10:15


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevliler 13-19 Temmuz günleri arasında yapılan uygulamalarda, 24 bin 60 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aranan 171 kişinin yakalandığı uygulamada, 2 bin 144 araç sorgusu yapıldı, yakalamalı-hacizli olan 9 araç trafik otoparkına çekildi.


Uygulamada 83.7 gram esrar, 54.95 gram eroin, 9.3 gram kokain, 34 adet uyuşturucu hap, 3.9 gram muhtelif uyuşturucu madde, 24 şişe kaçak alkollü içki, 2’si kuru sıkı olmak üzere 12 tabanca,6 tüfek ile 31 adet fişek ele geçirildi.9 günübirlik kiralık iş yerinde yapılan denetimde ise hakkında kayıp başvurusu bulunan 36 kişi bulunarak işlem yapıldı.


Umuma açık yerlere yönelik denetimde ise 33 iş yeri denetlendi. 14 iş yerine eksiklikleri nedeniyle işlem yapıldı. Yine fuhuş amaçlı pazarlık yaptığı belirlenen 128 kişi ile dilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç