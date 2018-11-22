Antalya'da asayiş ve trafik uygulaması

Antalya'nın Kepez ilçesi Masa Dağı'nda yapılan uygulamada 4 araç trafikten men edildi, 21 sürücüye 17 bin 159 lira ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 299 kişi ile 122 araç sorgulandı. 4 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsüne Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem uygulandı. 2 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu 21, araç sürücüsüne 17 bin 159 lira para cezası verildi.