Vatandaşların yoğun talep gösterdiği ve kontenjanların sınırlı olduğu ASFİM, Antalya genelinde 10 merkeziyle 15 yaş üstü vatandaşları sporla buluşturuyor.

Atatürk, Döşemealtı, Demre, Elmalı, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Varsak, Kemer ve Gazipaşa olmak üzere 10 merkezde 6 bin kayıtlı kursiyeriyle Antalya’nın en büyük spor merkezlerinden olan ASFİM, Antalyalıların takdirini kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezleri, haftada 2 gün profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve temel jimnastik branşlarında ücretsiz spor

yapma imkanı sunuyor.

“Koşarak geliyoruz”

İki dönemdir ASFİM’de spor yapan Canan Özdemir Karataş, ASFİM’le ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı; “Büyükşehir Belediyesi’nin spor tesislerinden iki dönemdir faydalanıyorum. ASFİM’i çok sevdim, çok keyifli her sabah koşarak geliyoruz. Keşke 2 değil 3 gün 4 gün olsa. Cihazlar ve donanım yeterli. Sanırım biz keyif aldıkça daha fazla kullanmak, daha fazla yararlanmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Antalya yaşanacak bir şehir, her türlü imkan var. Daha önce plates, zumba gibi grup dersleri de aldım. Her biri ayrı keyifli. Çok güzel bir tesis kurulmuş.”

Ücretsiz diyetisyen hizmeti de var

ASFİM’lerde spor ve grup derslerinin yanı sıra kilo vermek isteyenler için 6 gün diyetisyen hizmeti de veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezleri’nde görev yapan Diyetisyen Selin Namal, şu bilgileri verdi: “Konyaaltı, Varsak, Kepez ve Atatürk olmak üzere ücretsiz diyetisyen desteği sağlıyoruz. Randevulu sistemle çalışıyoruz. Kursiyerlerimizin öncelikle küçük bir sağlık kontrolünden geçmelerini, kan tahlillerini yaptırmalarını istiyoruz.

Sonuçlarıyla birlikte kursiyerler randevularını alıyor, beslenme alışkanlıklarına göre, vücut analizlerini ölçüyoruz ve kendi boy kilolarına göre bir beslenme programı hazırlıyoruz. Haftalık ya da 2 haftada bir verdiğimiz diyetin başarısını öğrenmek için kontrollerini yapıyoruz.”