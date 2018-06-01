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01 Haziran 2018 12:03

Antalya’da Atatürk büstü hırsızı yakalandı

Antalya’da 2 okulun Atatürk büstlerini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya’da Atatürk büstü hırsızı yakalandı

01 Haziran 2018 12:03

Büstün çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamaralarına yansıdı.


Muratpaşa ilçesi Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu ile Muratpaşa İmam Hatip Ortaokulunda bulunan Atatürk büstleri geçtiğimiz hafta sabaha karşı çalındı. Okullardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büstleri 28 yaşındaki A.Y’nin çaldığını belirledi. 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullandığı belirlenen şüpheli, Yeşildere Mahallesi’nde gözaltına alındı. A.Y’nin pirinçten yapılmış büstleri eritmesi için sattığı hurdacı M.K (27) da polis ekiplerince yakalandı. A.Y.’nin iki büstü hurdacıya 160 TL karşılığında sattığı öğrenildi. A.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, Atatürk büstlerinden birinin çalınma anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, şahsın gece geç saatte geldiği okulun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden çıkardıktan sonra koltuğunun altına alarak uzaklaştığı görüldü.




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