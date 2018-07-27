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27 Temmuz 2018 23:10

Antalya’da ay tutulması

21.

Antalya’da ay tutulması

27 Temmuz 2018 23:10

yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasının yaşandığı bu gece Antalya semalarında Ay tutulması ve öncesinde dolunay gözlemlendi.


yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasının yaşandığı bu gece, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay’ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Türkiye’den de gözlenebilen tutulma, saat 20.13’te başlayıp, sabaha karşı 02.30’da sona eriyor. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22.30 - 01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. Antalya semalarında tutulma öncesinde dolunay gözlemlendi. Daha sonra ise ay tutulması gerçekleşti.




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