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17 Mayıs 2018 08:52

Antalya’da Ayın Polisleri Ödüllendirildi

Antalya İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Nisan ayının polisi seçilen 3 memuru ödüllendirdi.

Antalya’da Ayın Polisleri Ödüllendirildi

17 Mayıs 2018 08:52


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Nisan ayının polisi seçilen 3 memuru ödüllendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağında, sürücülerin trafik işaretlerine uymayarak ısrarla kapalı yöne dönmek istemeleri sebebiyle şerit değiştirmeleri sonucu trafiği tehlikeye düşürmelerini engellemek, trafik sıkışıklığını gidermek ve olası kazaları önlemek için görevli olmamasına rağmen müdahalede bulunarak araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesinde göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İ.K. ile Muratpaşa İlçesi Yener Ulusoy Bulvarı orta refüjünden yolun karşısına geçmek isteyen köpeğin yaralı ve yürümekte zorlandığını fark ederek kucağına alıp yolun karşısına geçiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü emrinde görevli Polis Memuru H.K. “Ayın Şubeler Polisi” seçildiler.


Finike İlçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Finike İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru O.K. “Ayın Dış İlçeler Polisi” olarak seçildi.


Başarılı polislere, İl Emniyet Müdür vekili Ramazan Ahmet Taşır tarafından birer çeyrek altın ve teşekkür belgeleri verildi.




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