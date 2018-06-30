Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 10:19

Antalya’da aynı anda oluşan 4 hortum korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde iki farklı noktada aynı anda oluşan 4 hortum kısa süreli korkuya sebep oldu.

Antalya’da aynı anda oluşan 4 hortum korkuttu

30 Haziran 2018 10:19

4 hortum da karaya ulaşmadan kayboldu.


Alanya İncekum Halk Plajı ve Türkler Mahallesi’nde aynı anda çıkan 4 hortum kısa süreli paniğe sebep oldu. İncekum Plajında denizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Denize kadar inen ve 15 dakika boyunca etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Plajı açıklarındaki ikinci hortum da yaklaşık 10 dakika sonra oluştu. Denize kadar inen ikinci hortum da karaya ulaşmadan kayboldu. Alanya’da aynı anda başka bir mahallede de aynı anda iki hortum çıktı. Türkler Mahallesi’nde bir anda kararan hava ve kabaran denizin yaklaşık 100 metre açığında aynı anda oluşan iki hortumdan biri denize kadar inerken diğeri denize ulaşmadan havada kayboldu. Sahildeki onlarca turist bu doğa olayını heyecanla takip ederken bazıları da cep telefonuyla kaydetti.


Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum, çevredekileri korkuttu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç