Antalya'da aynı yerde iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde iki ayrı trafik kazasının meydana gelmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Manavgat-Akseki yolu Taşkesiği mevkisinde Akseki yönünde gelen Sadi Seçen yönetimindeki 07 YZ 916 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Bayram Dereli idaresindeki 42 TH 547 plakalı tıra çarptı. Kazada kamyonette bulunan Mustafa Benli yaralandı. Yaralı Benli, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından aynı bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi. Akseki yönüne seyir halindeki Hüseyin Arslan'ın kullandığı 07 LOC 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turgut T.'nin kullandığı 42 YT 007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Arslan'ın kullandığı otomobil şarampole yuvarlanırken, Arslan ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.