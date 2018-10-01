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Antalya'da balık ölümleri

Antalya’daki bir derede telef olan çok sayıda sazan balığı için inceleme başlatıldı.

Antalya'daki bir derede telef olan çok sayıda sazan balığı için inceleme başlatıldı.


Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Kent Parkı yakınındaki bir dere yatağında su üzerinde 200'ün üzerinde irili ufaklı sazan balığı ölü halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede Antalya İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri balıklardan ve sudan numune alıp incelenmek üzere Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Merkezine götürüldü. Balıkların ölüm nedeni henüz belirlenemezken, oluşan görüntü çevredeki vatandaşların ve tatilcilerin tepkisini çekti.


Tatilcilerden Şaban Can Kurtaran, "Çok balık ölmüş. Sebebini bilmiyoruz ama gördüğümüz manzara bizleri üzdü” diye konuşurken, Cihat Balcıoğlu da "Biz bunları besliyoruz, yiyoruz. Yazık günahtır. İnsanların duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.

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