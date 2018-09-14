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Antalya'da balkon hırsızları kaçamadı

Antalya’da balkon veya pencerelerinden girdikleri 5 ayrı evde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2’si yakalandı.

Antalya'da balkon veya pencerelerinden girdikleri 5 ayrı evde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde evlerin balkon ve pencerelerinden girmek suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. 5 ayrı hırsızlık olayının da aynı şekilde gerçekleştiğini belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, gördü tanıklarının ifadelerini aldı. Bu çalışma doğrultusunda polis, şüphelilerin H.Ö.,Ö.G. ve Ö.E. olduğunu belirledi. Polis kiralık araçla hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracı GPRS üzerinden takip edip bulundukları yere baskın yaptı. Baskında H.Ö. ve Ö.G. gözaltına alındı. Ö.E.'yi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirilirken, iki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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