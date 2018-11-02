Antalya'da banka kapısından giriş kavgası kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir banka şubesinin kapısında öncelik sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Side turizm bölgesinde bulunan bir banka şubesine annesiyle gelen Alpaslan Engin Çakır, işlemlerini bitirip şubeden çıkan H.G. ile kapıda öncelik nedeniyle tartıştı. İddiaya göre; Alpaslan Engin Çakır, annesini göstererek, "Yaşlılara yol ver" diye H.G.'ye tepki gösterdi. Küfür ederek dışarı çıktığı ileri sürülen H.G.'yi duyan Çakır, peşinden giderek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında H.G., yanında taşıdığı bıçakla Alpaslan Engin Çakır'ı kalbinin üstünden bıçakladı. Çakır kan içinde yere yığılırken, H.G. olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çakır, yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. H.G.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Öte yandan bir kişinin yaralandığı kavga anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.