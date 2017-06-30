Antalya’da banka şubesine baltayla zarar veren şahıs teslim oldu

Olay, 12 Haziran günü saat 03.54 sıralarında meydana gelmişti. Elindeki balta ile Konyaaltı ilçesinde bulunan bir bankanın şubesine gelen bir kişi, kapıyı kırarak girdiği şubede yanında getirdiği benzin bidonunda bulunan sıvıyı da etrafa dökerek kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, banka şubesinin çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şahsın C.M.D. olduğunu ve olay sonrasında kent dışına çıktığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin babası B.D. ile yaptığı görüşmede oğlunun dönüş yapacağı gün teslim olacağını ifade etti. Dün Antalya’ya dönen C.M.D. babası ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen C.M.D. emniyetteki ifadesinde, olayı tam olarak hatırlamadığını, parasal sisteme karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

C.M.D. hakkında yapılan incelemede, şüpheli hakkında 03 Mart günü saat 03.25 sıralarında Kızılsaray Mahallesinde bulunan bir bankanın şubesine kendisine ait araç ile çarparak zarar verdiği için soruşturma başlatıldığı da tespit edildi.

Şüpheli C.M.D., Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.