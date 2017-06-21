Antalya’da bayramda sıcaklık 40 derece olacak

Meteoroloji 40 dereceyi bulması beklenen sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

Antalya’da mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, Ramazan Bayramına sayılı günler kala yükselişe geçecek. Mayıs ve haziran ayını genellikle bulutlu bir havada geçiren Antalya’da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar etkisini göstermeye başlayacak. Yarın en yüksek sıcaklığın 37 derece ölçüleceği kentte, bayramda ise sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, son yapılan analizlere göre Antalya’da havanın açık ve az bulutlu geçeceğini söyledi.

"40 dereceyi bulacak"

Ramazan Bayramında hava sıcaklığının yüksek olacağını kaydeden Kaya, "Sıcaklıklar yarından itibaren yükselmeye başlayacak. Perşembe günü sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Diğer günlerde sıcaklık artacak 40 derecelere ulaşacak. Serik ve Manavgat ilçesinde 41 derecelik sıcaklık bekliyoruz. İç kesimler İbradı, Elmalı, Korkuteli ilçelerimizde en yüksek sıcaklık 35 derece olacak" dedi.

Bayramda Antalya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Kaya, "Güneşin dik geldiği saatlerde vatandaşlarımızı sokakta bulunmamalı, sokağa çıkanlar ise beyaz ince kıyafetleri tercih etmelidir. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız güneş çarpmasına karşı dikkatli olmalılar" diye konuştu.

Burdur ve Isparta’da da bayramda havanın açık ve az bulutlu geçeceğinin beklendiğini dile getiren Kaya, gece en düşük sıcaklığın 16, gündüz en yüksek sıcaklığın ise 34 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini söyledi.