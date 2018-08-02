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02 Ağustos 2018 14:29

Antalya’da bazı yollar kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.

Antalya’da bazı yollar kapatılıyor

02 Ağustos 2018 14:29

Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında, Sakarya Bulvarı’nın Halide Edip Caddesi ile Antalya Bulvarı (Otogar Kavşağı) arasında kalan kısmının kuzey aksı yarın trafiğe kapatılacak.


Aşama Raylı Sistem Projesi inşa çalışmaları devam ediyor. Otogar bölgesi transfer merkezi zemin altı istasyonu tünel bağlantısı ve altyapı deplase çalışmaları kapsamında, Sakarya Bulvarı’nın Halide Edip Caddesi ile Antalya Bulvarı (Otogar Kavşağı) arasında kalan kısmının kuzey aksı 3 Ağustos Cuma günü trafiğe kapatılacak.



Bilgilendirme yapılacak


Altyapı çalışmaları süresince, Sakarya Bulvarı’nı kullanarak otogar istikametine gidecek olan özel ve toplu taşıma araçları, Halide Edip Caddesi ve Namık Kemal Bulvarı’nı kullanarak Otogar Kavşağı’na bağlanabilecek. Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağına, vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları gerektiğine dikkati çekti.




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