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01 Haziran 2018 14:18

Antalya’da beton mikseri kazası: 1 yaralı

Antalya’da beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Antalya’da beton mikseri kazası: 1 yaralı

01 Haziran 2018 14:18


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.40 sırasında Antalya - Burdur Karayolu’nda TOKİ köprülü kavşağı yan yolda meydana geldi. Bir inşaata bıraktığı betonun ardından kent merkezine doğru dönüşe geçen Ali Güçlü idaresindeki 07 AAB 68 plakalı boş beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen mikser, kenardaki taş ve toprak yığınlarına çarparak durdu. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Şoför bölümünde sıkışan sürücüsü polis ve vatandaşlar çıkardı. Ayak ve ellerinde kırıklar olduğu belirlenen sürücü Güçlü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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