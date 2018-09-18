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Antalya'da 'beyaz altın'da hasat başladı

Antalya’nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde pamuk hasadı başladı.

Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde pamuk hasadı başladı. Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadında, 65 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 25 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor.


Lif bakımından Türkiye'nin en kaliteli pamuğunu yetiştiren Antalyalı üreticiler pamuk hasadına başladı. Aksu, Serik ve Manavgat ovalarında 65 bin dönüm ekili arazide pamuk üreten çiftçi, dönümden 500-600 kilo arasında verim ele etti. Pamuk hasat döneminde havaların da elverişli geçmesi Antalyalı pamuk çiftçisini memnun etti. Bölgede pamuk hasadının tamamına yakını makineyle yapılırken, çok az miktarda insan gücüyle gerçekleşiyor. Antalya ovalarında bu yıl fazla pamuk ekimi ve yüksek verim çiftçiler kadar Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini de (ANTBİRLİK) mutlu etti.



25 bin ton pamuk


Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan pamuk hasadı süresinde, 65 bin dönüm ekili araziden yaklaşık 25 bin ton kütlü pamuk rekoltesi bekleniyor. Pamuk sezonun bir aylık hasat dönemiyle birlikte biteceğini ifade eden ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, “Bu yıl ortaklarımızdan 25 bin ton pamuk almayı hedefliyoruz. 5 tane pamuk toplama makinamızı çiftçimizin emrine verdik. En kısa sürede pamuklarımızı toplamayı hedefliyoruz. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 pamuklarda bir artış var. Bu yıl yüzde 10-15 oranında alımlarımız arttı” dedi. Silajlık mısır alımlarında da artış olduğunu ifade eden Yıldız,” Bu yıl 40 bin ton silajlık mısır aldık. Geçen yıl sadece bir paketleme makinesi ile başladığımız bu işe bu yıl bir paketleme ve toplama makinesi ile devam ettik” ifadelerini kullandı.

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