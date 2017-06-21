Antalya’da bıçaklı market soygunu

Kasadaki 2 bin lira parayı alan soyguncular kaçarak uzaklaşırken, soyguncuların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi 173 sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Bir marketler zincirinin şubesine gelen eli bıçaklı 2 kişi, kasiyeri tehdit ederek kasayı açtırdı. Kasadaki paraları alan soyguncular plakası alınamayan bir otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra soyguncuların eşkal bilgilerini alıp çevrede çalışma başlattı. Olayın ardından çok korktuğu gözlenen bayan kasiyer ise polise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.