Antalya’da bıçaklı market soygunu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Kuzeyyakaka Mahallesi 2553. Sokak üzerindeki bir süpermarket zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete normal müşteri gibi gelen ve kasa sırasında bekleyen şüpheli, sıra kendisine geldiğinde kasiyer Zeynep Kenger’e (35) bıçağı uzatarak açık kasadaki yaklaşık 300 TL’yi alıp kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan müşteriler hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yaya olarak kaçan ve marketin güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen eşkal doğrultusunda, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu kasiyer Zeynep Kenger, yaşadıklarını korku içinde anlattı.

Bıçaklı soygun anı ise işyerin güvenlik kamerasına yansıdı. Markete giren şüphelinin bir süre arkası dönük raflara baktığı ve iki bayan müşterinin alışverişini yaptıktan sonra kasaya yöneldiği görüldü. Arka cebinden bıçağı çıkaran şüphelinin bayan kasiyere bıçağı doğrultması ve kasadan paraları alıp kaçması saniye saniye kaydedildi.