Antalya’da bir Alman boğulmuş halde bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 57 yaşındaki Alman uyruklu Andreas Grigoriadis, yabancı plakalı bir aracının içinde plastik kelepçeyle boğulmuş olarak bulundu.

Kahyalar Mahallesi Aydap mevkii sahilindeki ağaçlıkta araç içerisinde bir ceset bulunduğunu ihbar alan Gazipaşa Jandarma Komutanlığı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Siyah renk, yabancı plakalı bir binek otomobilde inceleme yapan Jandarma, aracın arka koltuğunda bir erkek cesedi buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde çağrılmasının ardından kimliği tespit edilen cesedin, Alman uyruklu 57 yaşındaki Andreas Grigoriadis’e ait olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde Grigoriadis’in plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset incelenmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk otopsinin ardından ceset detaylı incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.