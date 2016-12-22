Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 11:57

Antalya’da bir Alman boğulmuş halde bulundu

Antalya’da bir Alman boğulmuş halde bulundu

22 Aralık 2016 11:57

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 57 yaşındaki Alman uyruklu Andreas Grigoriadis, yabancı plakalı bir aracının içinde plastik kelepçeyle boğulmuş olarak bulundu.
Kahyalar Mahallesi Aydap mevkii sahilindeki ağaçlıkta araç içerisinde bir ceset bulunduğunu ihbar alan Gazipaşa Jandarma Komutanlığı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Siyah renk, yabancı plakalı bir binek otomobilde inceleme yapan Jandarma, aracın arka koltuğunda bir erkek cesedi buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde çağrılmasının ardından kimliği tespit edilen cesedin, Alman uyruklu 57 yaşındaki Andreas Grigoriadis’e ait olduğu anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde Grigoriadis’in plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset incelenmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk otopsinin ardından ceset detaylı incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç