Antalya’da bir evde 9 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesindeki bir eve baskın operasyon düzenledi. Baskında kent merkezinde piyasaya sürülmek üzere getirilen ve değeri yaklaşık 100 bin lira olan 9 kilo 800 gram esrar, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan 540 gram eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda A.D.(22) A.İ.T.(40) ve E.D.(16) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti

Yapma veya Sağlama” suçlarından adliyeye sevk edildi.