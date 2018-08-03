Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 12:43

Antalya’da bir evde 9 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Antalya’da bir eve yapılan baskında 9 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya’da bir evde 9 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

03 Ağustos 2018 12:43


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesindeki bir eve baskın operasyon düzenledi. Baskında kent merkezinde piyasaya sürülmek üzere getirilen ve değeri yaklaşık 100 bin lira olan 9 kilo 800 gram esrar, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan 540 gram eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda A.D.(22) A.İ.T.(40) ve E.D.(16) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti


Yapma veya Sağlama” suçlarından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç