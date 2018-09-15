Antalya'da bir mahallede 2 aydır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor

Antalya'da Manavgat'a 8 kilometre mesafede bulunan bir mahallede yaklaşık 2 aydır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.

Antalya'da Manavgat'a 8 kilometre mesafede bulunan 330 hane 700 nüfuslu Yukarı Işıklar Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır içme suyu sıkıntısı yaşanırken, mahalle sakinleri ASAT ekiplerinin tankerlerle getirip doldurduğu su deposundan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. ASAT'ın tankerlerle getirdiği suyun da kısa sürede bitmesi nedeniyle birçok mahalle sakini komşu mahallelerden damacana ve bidonlarla su getirerek sorunu çözmeye çalışıyor.

Yukarı Işıklar Mahallesi girişinde bisikletin arkasına taktıkları kasa içerisinde damacana ile babaannelerinin evine su getirmeye çalışan 10 yaşındaki Yusuf ve 4 yaşındaki Yaren Ata, 2 aydır sık sık bu görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Evinde 2 aydır çeşmeden çok nadir su aktığını belirten Düriye Ata, “Havaların ısınmasıyla birlikte mahallemizde su sıkıntısı baş göstermeye başladı. Sorun mahallenin tamamında yaşanıyor. Muhtarın girişimleriyle tankerle getirilen su depoya boşaltılıyor ama bu su da kısa sürede tükeniyor. Yağmurların başlaması ve sıkıntının ortadan kalkması için dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mırtköy ve Yaylaalan mahalleleri arasından Yukarı Işıklar Mahallesi'ne içme suyu geldiğini belirten mahalle sakinleri, "Havaların ısınması ve yağışın az olması nedeniyle mahallemizin deposunu besleyen su kurumaya yetmemeye başladı. Neredeyse yağmur duasına çıkacağız. Bu sorunun kökten çözümlenmesi için Yaylaalan ve Tilkelere gelen sudan ya da Manavgat Irmağı'ndan mahallemize su getirilmesi gerekmekte. Yetkilileri Manavgat'ın hemen yanı başında yaşanan bu ayıbı ortadan kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.