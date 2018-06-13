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13 Haziran 2018 10:42

Antalya’da bir Michael Jackson konseri yaşamaya sayılı günler kaldı

Hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Michael Jackson, hayranlarının kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Antalya’da bir Michael Jackson konseri yaşamaya sayılı günler kaldı

13 Haziran 2018 10:42

Michael Jackson’ın dünyada en benzeri olduğu kaydedilen ABD’li sanatçı William Hall, Antalya’ya konsere geliyor.



Canlı performans ve şovlarıyla dünyada MJ (Michael Jackson)’in ’en iyi benzeri’ olduğu belirtilen ABD’li sanatçı William Hall, Antalya’ya konsere geliyor. Michael Jackson’la yıllarca aynı sahneyi paylaşan ve MJ’ın ses ve fiziksel özelliklerini taşıyan William Hall; MJ’in şarkıları ve danslarını verdiği konserlerinde gerçek üstü bir Michael Jackson duygusu ve görselliğiyle yaşattığı kaydedildi. William Hall ‘un ‘The Legacy Tour” adıyla gerçekleştirdiği dünya turnesi kapsamındaki konserler EXPO Antalya Büyük Amfi sahnesinde gerçekleşecek. 90 dakika sürecek konserde, MJ şarkıları, etkileyici ve sansasyonel bir sahne şovu, ile sunulacak.



Sanatçı Menajeri Ayhan Aydın, İHA muhabirine verdiği röportajda şunları söyledi: "Michael Jackson’ın hayranları, bu olağanüstü canlı konser ile 20’ncı yüzyılın en büyük müzik starını tüyler ürperten bir mutluluk ve coşku ile izleme şansını elde edecek. Büyük bir Michael Jackson hayranı olarak, William Hall’u sahnede izlerken, MJ’den çok zor ayırabiliyorum. Kuşkusuz ki böyle büyük bir şovun, çarpıcı koreografisini, muhteşem kostümlerini ve olağanüstü multimedya görsellerini, herkesin hayatında mutlaka bir kez görmesi ve yaşaması gerekiyor. Las Vegas’lı sanatçı William Hall, bu konuda çok iddialı ve büyük sorumluluk hissediyor. O, Michael Jackson’a sadece fiziksel olarak benzemekle kalmayıp, MJ’nin sesini, dansını, karakterini ve kişiliğini mükemmell sunuyor".



İlk Konser 16 Haziran’da Antalya Expo’da, Biletler Biletix’te


Yapılan bilgilendirmede; MJ’in yıllardır değişmeyen tek starı olan Hall, Haziran ve Temmuz aylarında; Türkiye’nin en büyük turizm gruplarından Corendon’un sponsorluğunda ve ’Ayhan Aydın Entertainment & Holiday Medya’ organizasyonuyla, Antalya’da 16 Haziran-31 Temmuz’da arasında; Salı-Perşembe-Cumartesi günlerinde 20 konser verecek.




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