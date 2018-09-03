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03 Eylül 2018 15:57

Antalya’da bir okuldaki yangın korkuttu

Antalya’da bir ortaokulda klima bakımı yapıldığı esnada çıkan yangın korkuttu.

Antalya’da bir okuldaki yangın korkuttu

03 Eylül 2018 15:57


Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Meydankavağı Mahallesi’ndeki Melahat Faraçlar Ortaokulunda çıktı. Okulların açılmasına kısa süre kala servis ekipleri sınıflardaki klimaların bakımını yapmaya başladı. Çalışanların bakım yapmaya başladığı sırada klima iç ünitesinin birinden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların okulu sarması üzerine bahçede kayıt için bulunan vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Okula gelen polis, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının klima ünitesindeki bir arıza yüzünden çıktığını öğrenilirken, sınıfta küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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