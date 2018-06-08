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08 Haziran 2018 09:46

Antalya’da boş arazide yangın

Antalya’nın Aksu ilçesinde boş arazide çıkan yangın çevrede bulunan sera ve nar bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

Antalya’da boş arazide yangın

08 Haziran 2018 09:46


Yangın dün Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan boş bir arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, öğleden sonra tekrar çıkarak bir anda büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine bir yandan vatandaşlar da yardım etti.


Yangın çevrede bulunan sera ve nar bahçelerine 5 metre kala söndürüldü. Yangının boş alanda çıktığını kaydeden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Sabah yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimiz söndürdü. Sönen yangın dikenlerin kök kısımları sönmediği için rüzgar nedeniyle öğleden sonra yine çıktı. İtfaiyemiz ile birlikte söndürdük. Cam ve nar bahçelerine kısa mesafe kala söndürülmesi zararın önüne geçti" açıklamasını yaptı.




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