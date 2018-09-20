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Antalya'da büfe hırsızları yakalandı

Antalya’da gündüz vakti 5 işyerinden 11 şişe içki çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da gündüz vakti 5 işyerinden 11 şişe içki çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarındaki 5 ayrı büfeden alkol hırsızlığı olması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. İşyerlerinden 11 şişe viski çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı M.Ş. ve İ.A. isimli şüphelilerinin gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin sattığı yerden alınan içki şişeleri iş yeri sahiplerine teslim edildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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