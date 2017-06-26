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26 Haziran 2017 11:28

Antalya’da Cenk Eren coşkusu

Büyükşehir Belediyesi’nin şeker tadında hazırladığı bayram eğlencesinde sahne alan ünlü sanatçı Cenk Eren Antalyalılara muhteşem bir konser verdi.

Antalya’da Cenk Eren coşkusu

26 Haziran 2017 11:28

Coşkulu konseri Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de binlerce Antalyalı ile birlikte izledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca düzenlediği etkinlikleri bayramda da sürdürüyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde “Nerede o eski bayramlar” sloganıyla düzenlenen bayram etkinliklerinde gündüz ayrı, akşam ayrı gösteriler sahneleniyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günündeki gündüz bölümünde renkli görüntüler yaşandı. Animasyon ekiplerinin gösterileri, tahta bacaklar ve akrobatik basketbol gösterisi vatandaşlarla heyecan dolu anlar yaşattı. Gösterilerin ardından ünlü sanatçı Cenk Eren sahne aldı. Antalyalılara müzik ziyafeti sunan Cenk Eren’i Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ile birlikte izledi.


Birbirinden hareketli parçalarla alanı dolduran binlerce Antalyalıyı coşturan sanatçı, herkesin bayramını kutladı ve Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Hayranlarına eğlenceli bir bayram gecesi yaşatan Cenk Eren, sahnede esprileriyle de izleyenleri keyiflendirdi. Ünlü sanatçının şarkılarına vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Menderes Türel ve eşi Ebru Türel Cenk Eren’e çiçek verdi. Türel, Antalyalıların bayramı sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu.


Bayram konserlerinde birbirinden ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşmaya devam ediyor. Bayramın ikinci günü Murat Dalkılıç ve bayramın son günü ise Berkay sahne alacak. Vatandaşlar, bayramda eğlenceye doyacak. Etkinlikler bayram boyunca saat 12.00’de çocuklar için hazırlanan şovlarla başlayıp, 20.30’da ünlü sanatçıların konserleriyle devam edecek.




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