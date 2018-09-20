Antalya'da CHP kirasını ödeyemedi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Memduh Çetin, eşine ait binada kalan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu ilçe örgütünün 14 aylık kirasını, 750 TL'ye yakın su parasını ve 125 TL elektrik faturasını ödemeden başka bir binaya taşındığını iddia etti.

Aksu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Memduh Çetin, 1 Ağustos 2016 yılında eşi Havva Çetin'e ait Barbaros Mahallesinde bulunan daireyi CHP Aksu İlçe Başkanlığına kiraladı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız ve Havva Çetin arasında aylığı 500 TL bir yıllığı 6 bin TL olmak üzere kira kontratı imzalandı. Kira müddeti olarak ise 2 yıl belirlendi. CHP İlçe Başkanlığından 2016 yılında kirasını aldığını fakat 2017 yılına ait kiralarını alamadığını iddia eden Memduh Çetin, 14 aydır kirasını alamadığından şikayet etti. CHP İlçe Başkanlığı ise geçtiğimiz günlerde aynı binanın üstünde partinin kendisine ait olan binaya taşındı. Eski binaya ait ödenmemiş yaklaşık 750 TL'ye yakın su borcu olduğu görüldü. Binaya ait 125 TL elektrik faturasını ise yeni kiracı ödedi.

“5 bin 475 TL kiradan borçları var”

Yaşadıklarını anlatan 70 yaşındaki Memduh Çetin, “CHP Aksu İlçe örgütüne eşime ait daireyi 2016 Ağustos ayında kiraya verdik. Birinci yıl kiram ödendi. İkinci yıl ise 2017'nin sonunda çıkacaklarını söylediler. İlçe başkanı ‘Çıktığımızda öderiz' dedi. Ramazan Bayramı dediler olmadı, Kurban Bayramı dediler olmadı. Eylül ayına geldik. 14'üncü aya girdik ben hala kiramı alamadım. Bana sadece 2 bin TL vara verdiler. Geri kalan paramı alamadım. Elektrik, su borcunu da bize bırakıp gittiler. İlçe Başkanını arıyorum ulaşamıyorum. En sonunda CHP'nin ilçe yönetim kurulu toplantısı olduğunu duydum. Başkan ile görüşmek üzere Korkuteli'den geldim. Başkanı bulamadım. Şuan normal 5 bin 475 TL kiradan borçları, 575 TL yine Ağustos ayı kirasından var. 750 TL'ye yakın su borçları var. 125 TL ödenmemiş elektrik borcu var. Onu da yeni kiracım ödedi. Durum bundan ibaret” dedi.

"Kira ödenecek"

CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız ise, "Kiralarımızı genel merkezimiz ödüyor. Biz yazılarını gönderdik. Su borcum yok. Bir aylık 650 TL su borcu geldi. Buna itiraz ettik. Eksiklikleri gidereceğiz. Kiraları genel merkez ödüyor. Kirasının bir kısmını verdik. Zaman zaman böyle aksaklıklar olur. Hemen bugün kira ödemesi çıkmıyor. Biz kendisinde durumu bildirdik. Yakın bir zamanda kirası ödenecek. Biz hiçbir zaman kimsenin kirasını ödememezlik yapmadık. Yapmayız da" açıklamasını yaptı.