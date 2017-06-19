Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 21:17

Antalya’da CHP’liler adalet için balon bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a başlatılan ’Adalet Yürüyüşü’ne, CHP Antalya İl Başkanlığı ve merkez ilçe başkanlıklarından destek geldi.

Antalya’da CHP’liler adalet için balon bıraktı

19 Haziran 2017 21:17

Üzerinde adalet yazılı yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.


MİT tırları davasında 25 yıl hapse mahkûm edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için CHP tarafından başlatılan "Adalet Yürüyüşü"ne destekler devam ediyor. CHP Antalya İl Başkanlığının organize ettiği “Adalet Yürüyüşü’’ne Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçe Başkanlıklarından destek geldi. İlçe başkanlıkları önünde toplanan ve ellerinde sadece ‘Adalet’ yazılı döviz bulunan CHP’liler, Üçgen Mahallesindeki CHP İl Başkanlığına kadar yürüdü.


CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, her gün 2 saat, 21:00-23:00 arası bütün ilçelerde eş zamanlı demokrasi nöbeti tutulacağı kaydetti. Demokrasi nöbetinin büyük bir olasılıkla Aydın Kanza Parkı’nda tutulacağını dile getiren Erdem, “İlçelerden başlayan adalet yürüyüşünün hemen ardından Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na Antalya’da ara ara eşlik edeceğiz” dedi.


Adaletin yok edildiği bir süreçten geçtiklerini iddia eden Erdem, “Yargının tam anlamıyla iktidarın güdümüne girdiği, temel insan hak ve özgürlüklerini güvence altında olmadığı, çevremizin, tarım arazilerimizin, parklarımızın, zeytinlerimizin rant uğruna yağmalandığı, demokrasi ve hukuk devletinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte biz herkes için adalet diyoruz. Adil yargılanmayı bekleyen her fert için adalet diyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, bağımsız ve tarafsız yargıdan özgürlükten ve adaletten yana olan tüm yurttaşlarımızı bu mücadeleye davet ediyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından üzerinde adalet notu bulunan yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.


Yürüyüşe, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!