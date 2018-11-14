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Antalya'da cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya’da eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin teyzesinin oğlunu rehin alıp kaçıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin teyzesinin oğlunu rehin alıp kaçıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda C.G, evine çağırdığı İlkay Polat Sağır'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. Daha sonra Sağır'ın teyzesinin oğlu Y.E.B.'yi rehin alıp araçla kaçıran C.G. (35) Burdur yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.G. adliyeye çıkarıldı. İfadesinde pişman olduğunu belirten zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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