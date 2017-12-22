Antalya’da cinnet: 1’i kadın 4 ölü

Şahsın tüm çalışanları öldürmek için işyerine geldiği ve 6 yıl önce Muş’ta terör örgütüne üyelikten hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30’da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, paket servis görevlisi 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, birkaç gün önce işten çıkarıldı ve patronuyla tartışma yaşadı. Sabah saatlerinde işyerine hırkasına sardığı pompalı tüfekle gelen Korkmaz, işyeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş’ı arkasından yaklaşarak kafasından vurdu. Hızla bodrum kattaki mutfağa inen şahıs diğer çalışan 47 yaşındaki Şenol Öztaş’ı yine kafasından vurarak öldürdü. Saddam Korkmaz, bir süre boğuşma yaşadığı gıda mühendisi 30 yaşındaki Gizem Egeyi de başına ateş ederek öldürdü.

Büyük korku yaşayan diğer çalışanlar iş yerinden kaçarak canlarını kurtardı. Korkmaz, olayın ardından aynı silahla restoran içinde intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

"Herkesi imha etmeye gelmiş"

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşyerinde çalışan bir şahıs iki gün önce işten çıkarılması gerekçesiyle patronu ile tartışıyor. Bugün de saat 10.30 sırasında işyerine geliyor, elindeki pompalı tüfeği hırkası ile sarmış, saklamış, işyeri sahibi Gani Kocabaş’ı yanına yaklaşıp arkasından kafasına ateş etmiş. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata mutfağa iniyor, çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer çalışan gıda mühendisi çalışanla boğuşuyor. Bayana da ateş ediyor, başından öldürüyor. Diğer çalışanları da öldürecek onlar saklanmış. Tamamen hepsini imha etmeye yönelik bir cinnet hali var. Onlar saklanınca kendisi başına ateş ederek yaşamına son veriyor. Beş yıldır burada çalışıyor, evli, çocuğu var. Daha önce terör örgütüne üyelikten hakkında işlem yapılmış Muş’ta 2011 yılında" dedi.

"Sevilen biriydi"

Olayın tanıklarından Raziye Tabur, "5-6 senedir Ferhat burada çalışıyordu. Sabah 3 el silah sesi duydum. 4’üncü silah sesinde zemine indik. Diğer çalışanlar buzhaneye kaçmış yoksa onları da vuracakmış. Gani Kocabaş iyi bir insandı, kimseyle sorunu yoktu. Ferhat’ın psikolojik sorunları vardı" dedi.