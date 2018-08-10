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10 Ağustos 2018 13:43

Antalya’da çoban köpeği tabanca ile vuruldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tabanca ile vurulan çoban köpeği tedavi altına alındı.

Antalya’da çoban köpeği tabanca ile vuruldu

10 Ağustos 2018 13:43


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Karacalar Mahallesi Topuzlar mevkiinde Mustafa-Zeynep İtan çiftinin evlerinin önünde bulunan 3 yaşındaki çoban köpeği, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla vuruldu. 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayın ardından Mustafa İtan’ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı köpeği alarak barınağa getirdi. Yapılan pansumanın ardından başındaki yarası dikilen ve serum tedavisi uygulanan köpek, ayağa kalkarak yavaş yavaş yürümeye başladı.


Olayın taşınma hazırlıkları yaptıkları sırada meydana geldiğini belirten İtan, "Sabah saat 07.00 sıralarında eşim işe gitti. 08.15 sıralarında evimizin önündeki keçilere bakmak için dışarı çıktığımda köpeğin kanlar içerisinde yattığını gördüm. Üzerimdeki atleti yırtarak kanın aktığı yere tampon yaptım. Başka yerde de kanama olduğunu görünce çocuğuma seslenerek bir atlet daha istedim ve oraya da tampon yaptım. Hemen 153’ü aradım. Kısa sürede gelerek ilk müdahaleyi orada yaptılar ve barınağa getirdiler" dedi.


Köpeği Mayıs ayında sahiplendiğini kaydeden İtan, "Mayıs ayında kendisi evimizin kapışana geldi. Bitkin durumdaydı. Biz de 10 litre su koyduk hemen bitirdi. 2 tane kuru ekmeği yedi. Kapımızdan ayrılmadı. Biz de çocuğumuz gibi kendisiyle ilgilendik. Aramızda bir bağ oluştu. Bunu yapanların bulunmalarını ve hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.


Köpeğine sarılıp seven ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep İtan ise, köpeğini bu hale getirenlerin bulunmasını isteyerek "Köpeğimizi bu hale getiren bundan beter olsun. Dilsiz hayvanlar bunlara kıyılır mı? Bunu yapanlarda hiç mi vicdan Allah korkusu yok. 9 gündür hayvan sefillik çekiyor. Yemiyor içmiyor sadece serumla besleniyor. Biraz önce kustu. Güçlükle yürüyor. Bunu yapanlar, evlerinde rahat uyuyamasın" dedi.




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