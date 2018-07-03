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03 Temmuz 2018 15:58

Antalya’da çocuk istismarcılarına idam talebi

Antalya’da Birlik ve Kardeşlik Platformu (ANTBİRKAP) öncülüğünde sivil toplum kuruşlarının katılımı ile çocuk istismarlarına idam cezası getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Antalya’da çocuk istismarcılarına idam talebi

03 Temmuz 2018 15:58


ANTBİRKAP tarafından çocuk istismarına karşı Antalya Kazımözalp Caddesi Kapalıyol havuz başında çocuk istismarcılarına idam cezası getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.


İmza kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Kemer Belediyesi AK Parti meclis üyesi Yunus Nergiz, “Ülkemizdeki yaptırımların ve yasaların boşluklarından yararlanan bu caniler meydanları boş görüp, istedikleri suçu işlemek için adeta yarışıyorlar. Bizlerde her olayı münferit bir olay olarak görerek geçiştiriyoruz. Dünyada birçok yerde ağır cezalar varken neden ülkemizde ağır cezalar uygulanmamakta, çocuğu cinsel istismara uğramış kişilerin vergileri ile bu caniler, cezaevlerinde beslenmektedir. Sokaklarımız güvenli bölgeler olmaktan çıkmış durumdadır. Bekçilik uygulaması da bir yerde yeterli bir uygulama olamamıştır. Bu caniler güpegündüz sokaklardan çocuklarımızı kandırarak kaçırmakta ve onlara tecavüz edip katletmektedir. Sadece çocuklarımız mı? Hayır, yetişkinlerde maalesef insanlar tarafından her yerde cinsel istismara uğramakta ve buna nedense sessiz kalmaktadır” dedi.



“İdam cezası caydırıcı olacaktır”


Toplum olarak yasa düzenleyicilere istedikleri cezanın kimyasal hadım olmayacağını, bunun yeterli ve caydırıcı bir ceza olamayacağını savunan Nergiz, “Onlar için en ağır cezan olan idamıın bundan sonra bu suçları işleme cesaretine girdiklerinde, cezası ölümle ile sonuçlanacaktır. Bu ceza caydırıcılığı ile tekrar bu suçun işlenmesini engelleyecektir. Bu konu da milletin sesini dinleyip bir an önce yeni yasama döneminde yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği, hatta vatana ihanet, terör, gibi hukuki düzenlemelerin bir paket halinde yasalaştırılıp zaman kaybedilmeden işleme konulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.


Konuşmanın ardından birçok vatandaş imza atarak kampanyaya destek oldu.




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