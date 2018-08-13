Antalya’da çocuklara yönelik projeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyalı çocukların daha mutlu ve geleceğe daha umutlu bakmaları için gerekli tüm hizmetleri gerçekleştiriyor. Başkan Türel, kreş, okul öncesi eğitim, anaokulları, çocuk etkinlik odaları, mobil kreş eğitimi, oyuncak ve kitap kütüphanesi, zıp zıp park, çocuk tiyatrosu, uçurtma şenliği, yaz kursları, Okullar ligi, başarılı öğrencilere tatil ve AKBEM kursları gibi hizmetleriyle Antalya’nın bir çocuk şehri olması için hizmet üretiyor.

“Mutlu çocuklar”

‘Mutlu bir Antalya, mutlu çocuklarla mümkün’ diyen Başkan Türel, Antalyalı çocuklara güneş gibi sıcacık, pırıl pırıl bir gelecek sağlamak için durmadan çalıştıklarını söyledi. Başkan Türel, bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kreş ve Gündüz Bakımevi, Büyükşehir Belediyesi Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi Selim Kazak Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi Demre Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi Kemer Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Anaokulunun hizmet verdiğini söyledi.

“Antalya’nın çocukları şanslı olacak”

Başkan Türel, “Dünyada kaç belediye binasında kapıdan girer girmez çocuk merkezi vardır? Bizim var. Zıp zıp parkımız, spor okullarımız, okullar ligimiz, çocuk etkinlik odalarımız, konservatuarımız hep Antalya’nın çocukları için. Çocuk tiyatromuz oyun rekorları kırdı. AKBEM’ler de çocuklarımızın derslerine yardım ettik. Karnesi iyi olanlara beş yıldızlı otellerde ailelerle beraber tatil hediye ettik. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk yok. Antalya’nın çocukları şanslı ve mutlu çocuklar olacak” dedi.

Mobil Otobüs /Mobil Tır kreş hizmetiyle ikamet ettiği bölgede anaokulu bulunmayan maddi yetersizlikten dolayı anaokulu hizmeti alamayan 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz kreş hizmeti veriliyor.

Çocuklar mutlu olsun ve hep gülsün diye hiçbir şeyden kaçınmayan Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri bunlarla sınırlı değil. ASMEK Kursu’na giden vatandaşlara destek olmak adına oluşturulan çocuk etkinlik odaları da küçük Antalyalıların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Çocukların yine gönüllerince eğlenmesi için Türkiye’nin en büyük çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp park bugüne kadar binlerce çocuğun doyasıya eğlenmesine vesile oldu. İki ay önce hizmete giren Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesi de 4-14 yaş arası çocukların güzel vakit geçirmesi hem de eğitimleri için hayata geçirilen bir proje. Kütüphane çocukların bir masalın içerisindeymiş gibi hissettirirken, oyuncaklarla da farklı bir ortam yaşıyorlar. Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimini kurarak ulusal ve uluslararası arenada Antalya’nın adını çocukların yer aldığı tiyatro oyunları ile duyurarak bir ilke imza attı.