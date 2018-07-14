Antalya’da “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması

Antalya’da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması yapıldı. 524 personel ile çocuk park ve bahçeleri ile plajlar ve çevresinde yer alan umuma açık yerlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, AVM, sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi umuma açık eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.

29 internet kafe, 10 oyun salonu, 124 kafe/kahvehane, 13 iddia bayi, 55 büfe, 43 içkili yer, 105 park ve bahçeler ve 112 oto denetiminde 1 işyerine cezai işlem uygulanırken, 3 bin 174 şahsın GBT kaydı soruldu. 3 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında ise Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.