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14 Temmuz 2018 16:00

Antalya’da “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması

Antalya’da “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması kapsamında 3 bin 174 şahsın sorgulaması yapıldı, aranan 3 kişi yakalandı.

Antalya’da “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması

14 Temmuz 2018 16:00


Antalya’da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Çocuklarımız Güvende-2” uygulaması yapıldı. 524 personel ile çocuk park ve bahçeleri ile plajlar ve çevresinde yer alan umuma açık yerlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, AVM, sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi umuma açık eğlence merkezlerinde uygulama yaptı.


29 internet kafe, 10 oyun salonu, 124 kafe/kahvehane, 13 iddia bayi, 55 büfe, 43 içkili yer, 105 park ve bahçeler ve 112 oto denetiminde 1 işyerine cezai işlem uygulanırken, 3 bin 174 şahsın GBT kaydı soruldu. 3 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında ise Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.




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