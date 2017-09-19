Antalya’da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 4” gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 280 personelin katılımıyla 353 okul çevresindeki park, bahçe, metruk bina, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının (atari, playstation) genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimleri yapıldı.

Uygulamada, 60 internet kafe, 16 oyun salonu (playstation), 48 kahvehane, 15 iddia bayi, 75 büfe gibi yer, 10 içkili yer, 367 okul servis aracı ve 72 oto denetlenirken, 3 internet kafeye, 2 oyun salonuna, 9 okul servis aracına, 20 otoya işlem yapıldı.

Ayrıca 908 şahsın GBT kaydı sorulurken, 8 aranan şahıs yakalandı, 5 şahsa adli-idari işlem yapıldı.

Okul güzergahında ve çevresinde görev alan trafik görevlileri ise, okul servis araçlarının kontrollerine ve öğrencilerin dağılımına yönelik denetimlerine başladı.