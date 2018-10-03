Antalya'da “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında 128 kişinin sorgulaması yapıldı, denetlenen 18 araç sürücüsünden 10'una 237 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulların ve çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla denetimler yapıldı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan 10 okul ve çevresinde, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” yapıldı.

Okul çevrelerinde 128 kişi incelendi

Yapılan uygulamada, 2 internet salonu, 3 kafe/kahvehane, 1 oyun salonu, 4 büfe ve 7 park/bahçe denetlenerek, 1 internet salonuna işyeri sahibinin yerinde olmaması nedeni ile idari işlem yapıldı. İnternet salonunda bulunan 1 şahsın üzerinden 5 adet uyuşturucu hap ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, şahıs hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezine teslim edildi. Okul çevrelerinde 128 kişi incelenirken, kimliği ile çelişkili beyanlarda bulunan şahıslar, kimlik tespiti yapılmak üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce kimlik tespiti yapıldı.

Ayrıca, 8'i servis aracı olmak üzere, 18 adet araç incelendi 10 araç sürücüsüne bin 237 TL idari para cezası uygulandı.