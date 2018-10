Antalya'da coşkulu 29 Ekim kutlaması

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Katılımın yoğun olduğu kutlamalarda resmigeçit töreni ve gösteriler vatandaşların beğenisini topladı.

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel valilik makamında tebrikleri kabulün ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel askeri araca binerek, kutlamalara katılan halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara vatandaşların ilgisi büyük olurken, kutlamaları turistlerin de izlediği gözlendi.

“Sözümüzden dönmeyeceğiz, kararımız karardır”

Meydandaki kutlamalarda bir konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, alın teri, gözyaşı ve şühedanın kanıyla alınan cumhuriyete sahip çıkma azmi ve bilinci içerisinde olduklarını söyledi. Ekonomik krizler, terör, ambargo, kültür emperyalizmi ve son olarak da 15 Temmuz işgal girişiminde Türk Milleti'nin bağımsız cumhuriyet için canını ortaya koyduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Milletimiz, Cumhuriyete yönelen saldırıları bir bir püskürtmüştür” dedi.

“Cumhuriyet, bir millet sözleşmesidir. 95 yıl önce imzaladığımız bu sözün arkasındayız” diyen Karaloğlu, “Sözümüzden dönmeyeceğiz, kararımız karardır. Yurdun her köşesinde, her ırktan, her dilden, her mezhepten, her meşrepten, her yaştan ve her mertebeden bu medeniyetin ve cumhuriyetin evlatları olarak 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının verdiği kararda kararlıyız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, öğrencilerin şiir ve folklor gösterilerine geçildi. Birbirinden güzel gösteriler, vatandaşların ve protokol üyelerinin büyük beğenisini topladı. Halk oyunları gösterileri sonrasında sivil toplum örgütleri, okullar, asker, polis ve jandarma araçlarından oluşan resmigeçit töreni gerçekleşti.