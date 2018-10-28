Antalya'da Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında 600 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Konyaaltı varyantında açılan ve 3 kilometre boyunca eller üzerinde taşınan bayrak muhteşem görüntüler oluşturdu. Yürüyüş sonunda ise ünlü sanatçılar Cem Adrian, Şanışer ve Ayna konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'yla birlikte düzenlendiği fener alayında, bu yıl da gelenek bozulmadı. Akşam saatlerinde Konyaaltı varyantından başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve oğlu Efe'yle birlikte katıldığı fener alayında CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç da yer aldı. Dev boyutlarda Atatürk ve Türk bayraklarının açıldığı fener alayında 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da elden eden uzanarak Konyaaltı'nın varyantını sardı. Kutlamalara Antalya İşadamları Derneği de denizden tekneyle katıldı. Konyaaltı varyantından başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda sona ererken kutlamalar meydanda Antalyalı rapçi Şanışer ve ardından Grup Ayna konseriyle devam etti.

Ayna konserinin ardından Cumhuriyet için Antalya E Ele Platformu'nun oluşturan demokratik kilte örgütleri sahneye çıkarak Meydanı dolduran on binleri selamladı. Platform adına Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş'ın yaptığı konuşmanın ardından Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencilerinden Nesrin Özdemir, meydanı dolduran on binlerle birlikte ‘Andımız' okudu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşmasında “Bizim cumhuriyetimiz bir ulus inşa eden bir cumhuriyettir. Anadolu'daki bütün insanlardan bir ulus inşa eden cumhuriyettir. Bizim cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 100 yıl öncesinden demokrasiye, çok partili yaşama geçeceği vurgulanana vurgulana kurulmuştur. Bizim cumhuriyetimiz, meşruti monarşiden büyük bir kurtuluş savaşıyla halk yönetimine geçen bir cumhuriyettir. 100 önce aynı topraklarda olduğumuz Suriye'yle, Ürdün'le bugün farkımız neyse cumhuriyetimizin de farkı budur. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte cumhuriyet budur. Bütün eksikliklerine rağmen Türkiye'yi Ortadoğu'nun İsviçre'si yapmıştır. Türkiye cumhuriyeti, demokratik, laik sosyal hukuk devleti olarak emsal ülkelere 50 yıl fark atmıştır.” dedi.Konuşması sık sık alkışlarla, sloganlarla kesilen Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cem Adrian konseriyle sona erdi.

Yürüyüşte olumsuz durum yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.