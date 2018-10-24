Antalya'da Cumhuriyet konseri

yıl dönümü nedeniyle “Cumhuriyet Konseri” verecek.

Antalya DOB, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim 2018 Pazartesi akşamı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde ücretsiz olarak “Cumhuriyet Konseri” gerçekleştirecek. Besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müziklerinin seslendirileceği konserde orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek. Antalya DOB korosunun Mahir Seyrek tarafından hazırlandığı konserde soprano Işılay Meriç Karataş solist olarak sahne alacak.