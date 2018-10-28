Antalya'da Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene, Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Milletvekilleri Cavit Arı,Rafet Zeybek, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Tuncay Polat , ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Atatürk anıtı önüne çelenk sundu. Tören bitiminde ise CHP ve STK'lar da anıta çelenk bıraktı.