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30 Kasım 2017 14:13

Antalya’da dağda mahsur kalan Rus çocuklara nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’da patika yoldan çıktıkları dağdan inerken biri 30 metreden düşen, diğeri mahsur kalan 13 ve 15 yaşlarındaki Rus uyruklu iki çocuk, itfaiyenin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya’da dağda mahsur kalan Rus çocuklara nefes kesen kurtarma operasyonu

30 Kasım 2017 14:13

30 metreden düşerek yaralanan çocuk Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde 13 ve 15 yaşlarında isimleri henüz belirlenemeyen 2 Rus çocuk, Antalyanın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde patika yoldan Altınyaka Dağı’na çıktı. Dağdan inmeye çalışan çocuklardan biri yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü. Diğer çocuk ise dağın orta kısmında mahsur kaldı.


Çocukların sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu dağda mahsur kalan Rus çocuk önce beline bağlanan iple yukarı çıkartılmak istendi ancak arazi şartları buna izin vermeyince yine bir itfaiye ekibinin kontrolünde beline ip bağlanarak aşağı indirildi. Bu arada baygınlık geçiren çocuk, sağlık görevlileri tarafından ambulansa alındı. 30 metreden düşerek yaralanan diğer çocuk ise olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Olayı gören vatandaşlar, çocukların yardım feryatlarını duyduklarını söyledi. Bölge halkından çobanlık yapan yaşlı bir kadın ise, çocukların dağa yanlış yerden çıktığını, o yüzden mahsur kaldıklarını öne sürdü.


Her iki çocuğun da Antalya’da yerleşik yaşadığı ve ilkokul öğrencileri olduğu öğrenildi.




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