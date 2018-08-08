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08 Ağustos 2018 13:17

Antalya’da defineciler ormanı yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin çıkarttığı tespit edilen yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Antalya’da defineciler ormanı yaktı

08 Ağustos 2018 13:17


Oymapınar Mahallesi Sürmeşe mevkisinde ormanlık alanda dün gece yarısı orman yangını çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.


Yanan alanda yapılan incelemede tarihi kalıntılar içerisinde define aramak için 5 metrelik çukurda kaçak kazı yapıldığı, çukur çevresinde çeşitli yerlere saklanmış vaziyette define arayanlara ait olduğu tahmin edilen jeneratör, hıltı, kürek, kazma, keser, şiş, eldiven, sirke şişesi bulundu.


Yapılan incelemede yangına kaçak kazı yapan şüphelilerin yaktığı ateşin neden olduğu tespit edilirken jandarma, yangın ve kaçak kazıyla ilgili inceleme başlattı.




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