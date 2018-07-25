Antalya’da aylık yayınlanan bir derginin imtiyaz sahibi gazeteci Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaştığı bir fotoğrafın altına, “Karadeniz’e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler’ yorumunu yaptı. Bu yorum kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşım üzerine Demirtaş’ın avukatları, ’halkı kin ve nefrete sürüklemek’ suçlamasıyla Özgenç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Dilek Bozkurt Özgenç hakkında dava açıldı.

Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Dilek Bozkurt Özgenç’e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis, ’hakaret’ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verdi. Mahkeme heyeti, gazeteci Özgenç’e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını, iyi hal nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe kaydıyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Dava yeniden görülecek"

Dava sonra Özgenç, avukatı aracılığıyla verilen cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. İtirazın kabulü üzerine Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görüldü.

Savcılık mütalaasında Dilek Bozkurt Özgenç’in paylaşımında suç unsuru oluşturmadığına dikkat çekilerek, "Sanığın paylaşımının halkın bir kısmını yani sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı bir kesimini farklı başka bir kesime yönelik kin ve düşmanlığa tahrik ettiğine dair somut bir paylaşım olmadığı, özellikle ve açıkça Karadeniz bölgesinde yaşayanların, Kürt halkına yönelik bir tahrik söz konusu olmadığı, sadece Selahattin Demirtaş ve örgütünün kastedildiği, bunun da tüm Kürt halkını kastettiği şeklinde yorumlanamayacağı gibi ortada somut ve yakın bir tehlikenin de bulunmadığı bu yönüyle sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakta ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına ve sanığın beraatine karar verilmesini talep etti" ifadelerine yer aldı.

Mahkeme, sanık avukatı Anıl Yetişgin’in itirazını da dikkate alarak kararın iptaline karar verdi. Mahkeme, yeniden görülmesi için dosyayı Antalya 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.