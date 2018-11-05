Antalya'da denizde bulunan cesetlerin kimlikleri tespit edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde cesetleri bulunan 1'i kadın 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde bulunan sahilde sabah saat 07.00 sıralarında ses duyan 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak denize baktı. Deniz yüzeyinde üzerlerinde kırmızı ve beyaz renkli tişörtün olduğu iki kişinin olduğunu gören Albayrak hemen denize girdi. Denize giren Albayrak, 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekilerin yardımıyla isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin cesedi kıyıya çıkartılırken olay jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından 2 kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna gönderildi. G.G. (35) isimli kadın ile Z.D.'nin (44) Alanya'ya tatil için geldikleri tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiği bildirildi.