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26 Temmuz 2018 11:45

Antalya’da dereye düşen yavru köpek suya giren genç tarafından kurtarıldı

Antalya’da dereye düşen yavru köpek suya giren bir genç tarafından kurtarıldı.

Antalya’da dereye düşen yavru köpek suya giren genç tarafından kurtarıldı

26 Temmuz 2018 11:45

Hayvana şiddet olaylarının yoğun olduğu bugünlerde gencin örnek davranışı takdir topladı.


Kepez ilçesi Kent Ormanı yanındaki dereye iki gün önce yavru bir köpek düştü. Kayalık alanın üzerinde durmakta zorlanan köpeğin havlama sesleri duyan iki genç, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpeğin akıntıya kapılacağını düşünen bir genç, ekiplerin gelmesini beklemeden harekete geçti. Tişörtünü çıkaran genç akıntılı dereye indi. Genç mahsur kaldığı yerden aldığı köpeği, yukarıda bekleyen arkadaşına verdi. Yavru köpek beslendikten sonra yakındaki bir yere bırakıldı. Dere yatağına inen genç ise arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada yine mahsur kalan köpeğin yakınındaki bir noktada bekleyen bir başka köpek de vatandaşların dikkatini çekti. Suyun içinde olmayan ama yukarı da çıkamayan ikinci köpek de bir diğer vatandaş tarafından alınıp kıyıya çıkartıldı. Köpeği kurtarma anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.




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