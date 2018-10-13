Antalya'da diş hekimine yanlış tedavi uygulandığı iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından kol kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki diş hekiminin yanlış teşhis ve ameliyatlarla beyin kanaması geçirip komalık hale geldiği iddia edildi. İddiaya göre müdahale sırasında atardamarı kesilip beyin kanaması geçiren hekim, yoğun bakımdan çıkabilirse kolunu kaybedecek.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Diş Hekimi Gamze Uğurlu Urhan, 12 Eylül'de trafik kazası geçirdi. Arka koltukta seyahat eden Urhan'ın kaza sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluştu. İlk müdahale Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde yapıldı. Çekilen röntgende sağ kolunda omuz altından parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı tespit edildi. Ortopedik muayene sonrasında Urhan'ın kolu alçıya alındı. Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi istenilerek evine gönderildi. Urhan, iki gün sonra tekrar hastaneye başvurdu. Diş hekimine yeniden röntgen çekildi ve ameliyat kararı verildi. Urhan, 15 Eylül'de ameliyata alındı. İddiaya göre, ameliyat öncesi aileye 'basit bir operasyon' olacağı söylense de saatler süren ameliyatta birçok aksaklık yaşandığı hastane raporlarına da yansıdı. Ameliyatta Urhan'ın kolundaki atardamar kesildi. Kalp damar cerrahisinden nöbetçi iki hekim operasyona çağrıldı. Kalp damar cerrahının raporunda, "Yapılan muayenede arter yaralanması nedeniyle oluşan kanama nedeniyle üç yerden bağlandığını gördüm" tespiti yer aldı. Ameliyatta nabzı duran Urhan'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesine sevki istendi. Eşi Halis Urhan'nın iddiasına göre Antalya'ya sevk edilmesi talebi reddedi ve hekim Antalya'ya geç sevk edildiği. Alanya Başkent Hastanesinde 00.30 sularında ilk damar nakli için ameliyata alınan Urhan, sabah 07.00 dolayında ameliyattan çıktı. Hasta yakınlarına “Düşük bir nabız var" denildi. Yapılan damar naklinin başarılı olmadığı anlaşılarak ikinci damar nakli yapıldı. Nakil sonrasında kolda yoğun bir ödem oluştu. Koldaki ödemin damarlara zarar vermemesi için kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca cerrahi operasyonla yırtıldı. Yapılan bu işlem sebebi ile açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski oluştu. Kas yırtıklarının dikilebilmesi için ödemin azalması beklenmeye başlandı. 27 Eylül'de pansuman sırasında Urhan'ın damarı yırtıldı. Alanya Başkent Hastanesinde plastik cerrah olmaması nedeniyle hastanın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki kararı alındı. 28 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Ancak bu arada Gamze Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki iki günlük süreç sonunda koldaki atardamar tıkandı. 30 Eylül'de iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak Urhan yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren eşini ziyaret eden Halis Urhan, 2 Ekim'de eşinin burnundan kan geldiğini hemşireye bildirdi. Müdahale için burnuna aparat takılması sırasında bu kez de burnunun zedelendiği aileye bildirildi. Damar tedavisi sırasında kan sulandırıcı ilaç uygulanan Urhan, yoğun bakımda beyin kanaması geçirdi. Urhan, ameliyat sonrası komaya girdi. Ameliyat sonrasında Halis Urhan'a, "Beyin cerrahi servisine müdahale için geldiğinde sadece tüpe tepki verdiği için kendisine bir şans tanımak adına operasyona alındı. Beyindeki basınç düşürüldü, kan temizlendi. Damar tıkanıklığı için kullanılan kan sulandırıcılar kesildi" bilgisi verildi.

TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, 6 yaşında Nilsu adında bir kız çocukları olduğunu belirtirken, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi. Halis Urhan, "Koma halinden uyanıp uyanmayacağı bilinmiyor, uyanması halinde beynindeki hasarın ne boyutta olacağı da bilinmiyor. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren hastanda kan sulandırıcı ilaç kullanılamıyor. Bu nedenle kol tedavisinden vazgeçildi. Kolda dolaşım durdu. Bu nedenle eşimin kolu ampute edilecek" dedi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ise konuyla ilgili açıklama yapma yetkilerinin olmadığını belirttiler.