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Antalya'da down sendromlu 23 genç kız gelinlik giyecek

Kepez Belediyesi’nin katkıları ile en büyük hayalleri gelinlik giymek olan engelli ve down sendromlu 23 genç kıza ‘Gelinlik Giyme Merasimi’ düzenleniyor.

Kepez Belediyesi'nin katkıları ile en büyük hayalleri gelinlik giymek olan engelli ve down sendromlu 23 genç kıza ‘Gelinlik Giyme Merasimi' düzenleniyor.


Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı İşbirliği ile çok özel bir etkinliğe imza atılıyor. En büyük hayalleri gelinlik giymek olan engelli ve down sendromlu 23 genç kıza ‘Gelinlik Giyme Merasimi' düzenleniyor. Masal Park Düğün Salonu'nda 2 Kasım Cuma günü 20.00'da gerçekleştirilecek olan temsili düğün ile özel gençlerin yıllardır hayallerini süsleyen gelinlik giyebilme arzusu gerçekleştirilecek.



Önce kuaför, sonra düğün konvoyu


Kepez Belediyesi, ‘Gelinlik Giyme Merasimi' için muhteşem bir organizasyon hazırladı. Etkinliğin ilk etabında özel gençler evlerinden alınarak, kuaföre götürülecek. Gelin saçları ve gelin makyajları yapılan gençler, gelinliklerini giydikten sonra konvoy eşliğinde merasimin yapılacağı Masal Park Düğün Salonuna getirilecekler. Özel gelinlerin aile ve akrabalarının da katılacağı ‘Gelinlik Giyme Merasimi'nde hem hayaller gerçek olacak, hem de unutulmayacak bir akşam yaşanacak.

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