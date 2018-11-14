İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da "drift" ve "spin"e 115 bin lira ceza

Antalya’da "drift" ve "spin" yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya'da "drift" ve "spin" yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, "drift" veya "spin" yaparak trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücüleri affetmiyor. Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu, 3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para cezası uygulandı.



Denetimler devam edecek


Öte yandan, Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi içinde araçların drift yapmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler drift yapan 07 VJ 275 plakalı otomobilin sürücüsüne 5 bin 200 lira para cezası uyguladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve aracın eksik evrakları ve kusurlarının bulunması nedeniyle 4 bin lira daha eklendi. Toplamda 9 bin 200 lira ceza uygulanan otomobil 60 gün trafikten men edildi.


Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.