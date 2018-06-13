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13 Haziran 2018 12:49

Antalya’da ’Duman’ uygulaması

Antalya’nın 5 ilçesinde 184 polisle ’Duman’ adlı uygulama yapıldı.

Antalya’da ’Duman’ uygulaması

13 Haziran 2018 12:49


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece 5 ilçede ’Duman’ adlı uygulama yaptı. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde toplam 18 noktada, 23.00 ile 01.00 saatleri arasında yapılan uygulamaya 21 amir gözetiminde 69 ekip, 184 polis memuru katıldı. Toplam 128 sorgulamanın yapıldığı uygulamada 150 kişinin kaydının bulunduğu, 10 kişinin arandığı tespit edildi. 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilen uygulamada, 63 araca 42 bin 243 TL ceza kesildi. 6 araç trafikten men edilirken, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.




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