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01 Haziran 2018 11:04

Antalya’da ‘Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs ‘Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği düzenlendi.

Antalya’da ‘Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği

01 Haziran 2018 11:04


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘Dünya Tütünsüz Günü’ ilan edilen 31 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe gelen vatandaşlar,kurulan stantlardaki karbonmonoksit ölçüm cihazına üfleyerek vücutlarındaki karbonmonoksit değerlerini öğrendiler. Çıkan değerlere göre görevliler, vatandaşları Antalya Sigara Bırakma Poliklinik adreslerinin yazılı olduğu broşürü vererek, bilgilendirdi.



Her yıl 6 milyon kişi ölüyor


Tütün kullanımının, koroner kalp hastalığı, inme ve periferikvasküler hastalık gelişimi için önemli bir risk faktörü olması sebebiyle DSÖ tarafından 2018 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması ‘Tütünün kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisi’ olarak belirlenmiştir. Tütünle ilişkili ölüm ve hastalıkların azaltılmasına yönelik çözümlerin bulunmasına rağmen tütün ürünleri, sağlık açısından tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Her yıl tütün ve tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 6 milyon kişi ölüyor. Tütün ile mücadele yapılmadığı takdirde, 2030 yılından itibaren her yıl 8 milyondan fazla insanın yine aynı sebepler ile kaybedilebileceği öngörülmektedir. Bu önlenebilir ölümlerin yüzde 80’den fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan insanlar arasında olacaktır. Tütün ürünlerinin zararları sadece kullanıcılara olmamaktadır. Aktif sigara içimine bağlı birçok zararlı etkinin pasif sigara maruziyetine bağlı olarak da ortaya çıkabileceği artık bilinmektedir. Tütün ürünlerine bağlı duman maruziyeti sebebiyle başta bebek ve çocuklar olmak üzere kullanıcıların yakınları da hastalanmaktadır. Ayrıca tütün ürünleri çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Bu nedenlerle sigara ile mücadele çalışmalarının önemi her geçen gün artmaktadır.




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